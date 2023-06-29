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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يرفض الإجابة عن مصير الجنرال الروسي سيرجي سوروفكين

بيسكوف
بيسكوف

رفض الكرملين اليوم الخميس، الرد على أسئلة بشأن الجنرال الروسي سيرجي سوروفكين، الذي لم يتم الإعلان عن وضعه ومكانه منذ تمرد فاجنر، وفق ما ذكرت صحف دولية.

يلقب الجنرال بـ "جنرال هرمجدون" من قبل الصحافة الروسية لتكتيكاته في الصراع السوري.


يعد سوروفكين ، نائب قائد القوات الروسية في أوكرانيا.
 

غاب عن الأنظار منذ يوم السبت، عندما ظهر في مقطع فيديو يناشد فيه زعيم فاجنر يفجيني بريجوزين لوقف تمرده.
 

بدا منهكا في هذا الفيديو ولم يتضح ما إذا كان يتحدث تحت الإكراه.
 

ومنذ ذلك الحين كانت هناك تقارير غير مؤكدة تفيد باستجوابه من قبل الأجهزة الأمنية.
وأحال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الأسئلة المتعلقة بسوروفيكين إلى وزارة الدفاع التي لم تدل بأي تصريح بشأنه حتى الآن.


وردا على سؤال عما إذا كان سوروفكين لا يزال يحظى بثقة بوتين ، قال بيسكوف إن بوتين ، بصفته القائد العام للقوات المسلحة الروسية ، يعمل مع وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة.
قال بيسكوف إنه ليس لديه معلومات عن مكان بريجوزين في الوقت الحالي.

 

 

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