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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنتر ميلان يرفض عرض مانشستر يونايتد لضم أونانا

أونانا
أونانا

كشفت تقارير صحفية موقف نادي إنتر ميلان الإيطالي، من رحيل أندريه أونانا حارس مرمى الفريق، إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "سبورت إيطاليا" أن نادي إنتر ميلان رفض عرضا من مانشستر يونايتد، بقيمة 45 إلى 50 مليون يورو شاملا بعض الإضافات.

وأضافت الشبكة أن إنتر ميلان رفض العرض المقدم من قبل مانشستر يونايتد، نظرًا لضعف المقابل المادي، وفقًا لما قدمه اللاعب مع الأفاعي في الموسم المنقضي.

وانضم  أونانا لصفوف إنتر ميلان في الموسم الماضي، قادما من نادي أياكس الهولندي في صفقة انتقال حر، وأثبت الحارس نفسه سريعًا مع النادي الإيطالي.

وشارك الحارس الكاميروني مع إنتر ميلان  في 41 مباراة بجميع المسابقات، الموسم المنقضي، استقبل 36 هدفًا، وخرج في 19 لقاء بشباك نظيفة.

ويمتد عقد أونانا مع نادي إنتر ميلان حتى صيف 2027.

إنتر ميلان أونانا مانشستر يونايتد أندريه أونانا أياكس

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