عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الوفد يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد

هنأ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية وجميع أفراد الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة. 

 

وقال رئيس الوفد في بيان له أنه بعد مرور ١٠ سنوات على هذه الثورة المجيدة تبقي ٣٠ يونيه ثورة ملهمة ونقطة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية، عندما خرج ملايين المصريين رافضين لحكم جماعة الإخوان الذي أثبت فشلاً ذريعاً خلال عام، واستجاب الجيش بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي قائد الجيش و وزير الدفاع في ذلك الوقت لإرادة الشعب.

وتابع رئيس حزب الوفد:"ورغم  مرور السنوات الماضية تبقى تلك الثورة ذكرى عطرة لوحدة الشعب والجيش في مواجهة جميع الأخطار ..كل عام والوطن سالما آمنا مزدهرا".

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية ثورة ٣٠ يونيو المجيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

ترتيب الجدول .. تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والبنك

اقفلوا الببان بسرعة | هروب عجل داخل مجلس مدينة منوف ..شاهد

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

أيكيا أبرزها.. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر مقاطعتها لنصرة المصحف

دعاء يوم القر.. 50 دعوة لا ترد بين العصر والمغرب رددها لا تبخل على نفسك

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

ترشيحاتنا

ماتوا على عرفات| 13 قصة مؤثرة لحسن الخاتمة.. كيف كانت لحظاتهم الأخيرة؟

إيران: نرغب باستعادة العلاقات مع مصر

أشهر قريبة.. برلماني أوروبي يكشف توقيت بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

قصة عصابة استولت على 100 مليون جنيه.. كيف نجح الأمن في إسقاطهم

إعلان صادم من رئيس ليتوانيا بعد انتقال قوات فاجنر إلى بيلاروس

ظهور علامات على وجه بايدن تثير التساؤلات.. ما السبب وراءها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقتان مذهلتان لتنظيف الكوارع.. سريعة ونتائجها مضمونة

خلعت قلوب جماهير ليفربول|حكاية لقطة مرعبة لـ محمد صلاح.. وصحيفة تكشف اللغز

لماذا كان المصريون القدماء ينحرون الماشية في الأعياد؟.. تفاصيل مدهشة

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

فيديو

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ