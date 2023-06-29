الوفد يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية وجميع أفراد الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وقال رئيس الوفد في بيان له أنه بعد مرور ١٠ سنوات على هذه الثورة المجيدة تبقي ٣٠ يونيه ثورة ملهمة ونقطة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية، عندما خرج ملايين المصريين رافضين لحكم جماعة الإخوان الذي أثبت فشلاً ذريعاً خلال عام، واستجاب الجيش بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي قائد الجيش و وزير الدفاع في ذلك الوقت لإرادة الشعب.

وتابع رئيس حزب الوفد:"ورغم مرور السنوات الماضية تبقى تلك الثورة ذكرى عطرة لوحدة الشعب والجيش في مواجهة جميع الأخطار ..كل عام والوطن سالما آمنا مزدهرا".