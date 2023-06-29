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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيبيع هيرنانديز | بايرن ميونخ يقترب من التعاقد مع مدافع نابولي

صدى البلد

 أكدت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن نادي بايرن ميونخ الألماني توصل إلى اتفاق للتعاقد مع الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع نابولي الإيطالي.

 ووفقا لشبكة “سبورت 1” الألمانية، فإن اللاعب لديه شرط جزائي في عقده يبلغ 50 مليون يورو وهو المبلغ الذي طلبه النادي البافاري من باريس سان جيرمان الفرنسي للاستغناء عن مدافعه لوكاس هيرنانديز.

 وسافر هيرنانديز إلى باريس اليوم الخميس لإكمال الفحص الطبي الخاص به تمهيدا لانتقاله إلى باريس سان جيرمان، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

 ومن المتوقع أن يقوم اللاعب الدولي الفرنسي بالتوقيع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مع خيار التمديد لعام إضافي.

 وأوضحت (سبورت 1) أن كلا الصفقتين من المتوقع أن يتم إعلانهما الاسبوع المقبل.

 ويرتبط كيم بعقد مع نابولي حتى  يونيو 2025، وهو الذي توج معه الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990.

 ووصل كيم إلى إيطاليا منذ عام قادما من فناربخشة التركي، وفي الوقت الحالي يؤدي الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية.

 وكان هيرنانديز قد انضم إلى بايرن ميونخ في عام 2019 قادما من أتليتكو مدريد مقابل 80 مليون يورو، حيث أصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي البافاري.

 لكنه رغم ذلك لم ينجح مطلقا في الحفاظ على مركزه بسبب إصابات طويلة تعرض لها، وكان أخرها تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي في كأس العالم 2022 في قطر.

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