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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إعلان عاجل من رئاسة الحرمين بشأن حرق القرآن في السويد

رئاسة الحرمين
رئاسة الحرمين

استنكرت رئاسة الحرمين الشريفين وأدانت بشدة إحراق نسخة من القرآن على يد أحد المتطرفين أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

 

ووصفت رئاسة الحرمين، هذا التصرف المشين بأنه خطوة سافرة واستفزازية بدعوى حرية التعبير.

 

وقالت رئاسة الحرمين في بيان: “مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة، تؤدي إلى إثارة وتأجيج مشاعر المسلمين بالعالم أجمع، وفي هذه الأيام المباركة، ينبغي منعها والتصدي لها بالوسائل القانونية والأخلاقية وبتعاون الجميع؛ لنبذ التطرف والتعصب”.

وأضافت: “إصرار المتطرفين على تكرار هذه التصرفات الهوجاء بدعوى حرية التعبير، بينما هي في حقيقتها تسيء، في جملة إساءاتها، إلى مفهوم الحريات وقيمها الإنسانية وإن هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول”.

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وشددت رئاسة الحرمين، على ضرورة التحرك الفوري للسلطات السويدية لمنع هذه التصرفات التي تدل على الحقد والكراهية والتطرف، محملاً السلطات السويدية مسؤولية ردود الفعل كافة الناتجة عن هذه الأفعال الشنيعة والتحريضية والمنافية لمبادئ التسامح.

 

وأكد البيان أن هذه الأعمال الرعناء الهمجية لن تزيد المسلمين إلا إيمانا مع إيمانهم، وتمسكهم بالقرآن الكريم وثباتًا على قيمهم الداعية إلى السلام والتعايش.

عيد الأضحى حرق القران السعودية رئاسة الحرمين

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