وزير الزراعة يشارك في تكريم أبناء قريته الفائزين بالبطولة الدولية في الكيك بوكسينج

وزير الشباب يهنىء الابطال ويؤكد على دعم الوزارة للمواهب ورعايتهم

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمشاركة في تكريم أبناء قريته الفائزين بالمراكز الأولى والميداليات الذهبية والبطولة الدولية للأندية في رياضة الكيك بوكسينج والتي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية وهم:

محمد مصطفى مصطفى فوده

الفائز بالمركز الاول ميزان ٣٧ ك

أحمد صبري خطاب القلفاط

المركز الأول ميزان 63 ك

وصالح صابر امين مصطفى

المركز الاول ميزان 74 ك

بالإضافة إلى مدرب اللاعبين كابتن عبدالرحمن خليل .



وكانت مؤسسة "القصير الخيرية" ببنا أبو صير مركز سمنود قامت بتكريم الأبطال فى حضور وزير الزراعة وخلال التكريم قدم "القصير" التهنئة للشباب الفائز بالبطولة ومدربهم.

وجاء ذلك خلال تواجده في قريته "بنا أبو صير" مركز سمنود محافظة الغربية لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك

وقال إن هناك إهتمام كبير من القيادة السياسية والدولة برعاية ودعم الموهوبين وطالبهم بالاستمرار فى الحفاظ على هذا المستوى المتميز وتطويره وان يتحلوا بالخلق وكذلك العمل على نشر هذه اللعبة بين شباب القرية مشيرا إلى أن الرياضة تساعد فى بناء الإنسان وتنقذ الشباب من الأفكار الهادمة والمتطرفة.

من ناحيته د أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تواصل تليفونيا مع الأبطال وقدم لهم التهنئة وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم والرعاية للمواهب في جميع المجالات

ومن ناحيتهم وجه الابطال ومدربهم الشكر لوزير الزراعة ابن قريتهم على هذه المبادرة الكريمة وحرصه على تكريم أبنائه من أهل القرية مؤكدين عزمهم على استمرار تفوقهم الرياضي من أجل تشريف مصر في جميع المحافل الرياضية الدولية

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