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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تواجه الأرجنتين غدًا.. مواعيد مباريات البطولة الودية لشباب وناشئي الطائرة

صدى البلد

حرص الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، على توفير كافة الدعم لجميع المنتخبات القومية، من أجل تحقيق أفضل النتائج وحصد المزيد من البطولات.

فقد بذل المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي اللعبة جهودًا كبيرة، من أجل تنظيم بطولة دولية ودية غير مسبوقة، التي ستقام خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 4 يوليو المقبل، على صالة نادي المقاولون العرب.

وتعتبر مشاركة الأرجنتين في هذه البطولة تعطي قوة قوية في منافسات البطولة، حيث إن المنتخب الأرجنتيني للكبار المصنف السابع عالميًا، بينما يصنف منتخب الأرجنتين للشباب في المركز الثالث عالميًا.

ويستعد المنتخبين المصري للشباب والناشئين للكرة الطائرة، لخوض بطولة ودية من أجل الاستعداد الجيد والقوي لمنافسات بطولتي العالم التي ستقام خلال الفترة المقبلة.

حيث تقام بطولة العالم للشباب تحت 21 سنة، خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو المقبل في البحرين، بينما تقام بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة خلال الفترة من 2 وحتى 11 أغسطس المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كلًا من ”منتخب إيطاليا، البرازيل، المكسيك، بالإضافة إلى مصر”.

بينما يتواجد المنتخب المصري للناشئين ضمن المجموعة الأولى بجانب كلًا من: ”الأرجنتين، أمريكا، صربيا، كوستاريكا”.

ويخوض المنتخب المصري بطولة ودية مع منتخبات ”السعودية، والأرجنتين”، وجاءت مواعيد مباريات البطولة الودية كالتالي:-


وجاءت مواعيد مباريات البطولة الودية كالتالي:-

 يوم الجمعة الموافق 30 يونيو

- منتخب مصر لشباب تحت 21 سنة يواجه نظيره الأرجنتين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

 يوم السبت الموافق 1 يوليو

- منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنة يواجه الأرجنتين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

- منتخب مصر تحت 21 سنة في مواجهة السعودية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 يوم الأحد 2 يوليو

- منتخب مصر تحت 19 سنة يواجه منتخب مصر تحت 21 سنة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

- منتخب الأرجنتين يواجه منتخب السعودية في تمام الساعة السادسة مساءً.

 يوم الإثنين 3 يوليو

- منتخب مصر تحت 19 سنة يواجه السعودية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

- منتخب مصر تحت 21 سنة يواجه الأرجنتين في تمام الساعة السادسة مساءً.

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