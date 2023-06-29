تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة البنك الأهلي التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وجاء التشكيل على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.



خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.



خط الهجوم: محمد شريف.



ويجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري.