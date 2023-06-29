عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة استدعاء حجاج مصريين الشرطة السعودية بسبب مخالفات في مخيمات مني

حجاج
حجاج

نفت غرفة شركات السياحة ما نشرته بعض المواقع اليوم تحت عنوان " استغاثة من حجاج البري للشرطة السعودية بسبب مخيمات منى " ، وادعي الخبر علي غير الحقيقة أن حجاج المستوى البري استنجدوا بالشرطة السعودية عقب انقطاع التيار الكهربائي عن مخيمي 16 و17 التابعين لشركة رواف منى للطوافة.

وتؤكد غرفة شركات السياحة أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا , وقد قام أعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة بالتواصل مع موظفيها المتواجدين ضمن بعثة الحج السياحي والمتواجدين بطبيعة عملهم بالبعثة في مخيمات الحج البري ، وقد أكدوا جميعا أنه لا صحة علي الإطلاق لقيام أي من الحجاج باستدعاء الشرطة ، كما أكدوا على أن انقطاع التيار الكهربائي إذا حدث يتم بالشكل الطبيعي المعتاد عليه في مخيمات مني، وشددوا على أن الأوضاع في مخيمات البري تسير بصورة طبيعية طوال اليوم ولم يتلقوا شكاوي بوجود مشاكل كبيرة طوال اليوم الخميس ، وهناك خدمات يتم تقديمها للحجاج علي مدار اليوم وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار للأوضاع بكافة مخيمات الحجاج والتدخل الفوري لحل اية مشاكل تواجههم

وتناشد الغرفة كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما ينشر والذي قد يسبب البلبلة والقلق للحجاج وذويهم ، وتؤكد الغرفة انها تحتفظ لنفسها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أخبار مغلوطة تخص الحجاج او شركات السياحة

وتؤكد الغرفة انه حدث بعض التقصير من بعض مراكز خدمة الحجاج فور وصول الحجاج الي مخيمات مني وعلي الفور تحركت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي وتم التواصل مع وزارة الحج وتم حل المشكلة فورا.

شركات السياحة الحج السياحي السياحة الدينية السعودية الشرطة السعودية بعثة الحج السياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد معلومة عن فرصة خطيرة لـ الفيدرالي الأمريكي

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

بـ تعليق مؤثر .. فيديو غير متوقع من خالد الغندور

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

أيكيا أبرزها.. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر مقاطعتها لنصرة المصحف

الأرز والسكر بـ 12جنيها.. زيادة دعم السلع التموينية|وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

ترتيب الجدول .. تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والبنك

ترشيحاتنا

بنصف راتبه اليومي سعر سيارة كريم بنزيما الجديدة .. الأغلى من BMW

الشهابي: تفكك تحالف ثورة 30 يونيو لخلافه على الأولويات.. والحوار الوطني أعاد توحيده

تصرّف غير متوقع من ابنة جوارديولا في مصر | شاهد

لحظة اقتحام سفارة السويد في العراق احتجاجا على حرق القرآن.. فيديو وصور

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

خارج المسار| أكبر منجم ذهب أمريكي يعلن خبرًا صادمًا عن المعدن الأصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبق صحي ولذيذ.. أسرار عمل طاجن الكوارع في الفرن زي المطاعم

جاهزة لرحلتها الأولى .. اكتمال أكبر سفينة في العالم

فوائد لن تتخيلها لشوربة الكوارع.. تجدد خلايا البشرة وتعالج خشونة المفاصل

وصفات طبيعية لعلاج عسر الهضم بعد الإفراط في تناول اللحوم

فيديو

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ