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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية.. بيان عاجل من قوات الشيشان بشأن هجوم أوكرانيا المضاد

بيان عاجل من قوات
بيان عاجل من قوات الشيشان بشأن الحرب

قال قائد القوة الخاصة الشيشانية «أحمد»، أبتي ألودينوف، اليوم الخميس، إن الهجوم الأوكراني المضاد لم يتمكن، من اختراق أي من الخطوط الدفاعية الروسية، لكن كييف تواصل إرسال الرجال إلى حتفهم.

وحسب قناة “روسيا-1”، قال ألودينوف: “الصورة التي نراها هي أن العدو، بعد أن وصل إلى خط دفاعنا الأول، لا يمكنه التقدم من خلاله. لقد حذرناهم من هذا. إنهم من الناحية الواقعية لا يملكون القوات والموارد، على الرغم من كل ما قاموا ببنائه ، لاختراق مستوياتنا الثلاثة”.

وأضاف: “دعهم يضحون بشعبهم، كما خططوا، حتى آخر أوكراني. إنهم يجعلون الأمور أسوأ لأنفسهم. النتيجة الواقعية، كما قلت دائما، ستكون هي نفسها. سنفوز بالتأكيد في هذه المعركة”.

وبدأ الهجوم الأوكراني، الذي كان من المفترض أن يبدأ في الربيع، في 4 يونيو على الجبهة الجنوبية.

وكانت كييف تأمل في تحقيق نصر في ساحة المعركة قبل قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا في 11 يوليو.

واصطدمت سلسلة من الهجمات بحقول الألغام ونيران المدفعية وطائرات الهليكوبتر الهجومية والمشاة والدبابات .

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خسائر كييف بأنها “كارثية” وأكبر بعشر مرات من خسائر موسكو.

الهجوم الأوكراني المضاد كييف روسيا أوكرانيا

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