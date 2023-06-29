خالد سليم: كنت دائم التردد على منزل الزعيم.. وحاليًا متواصل مع رامي إمام|فيديو

كشف الفنان خالد سليم، عن علاقته بالفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه كان دائم التواصل معه لفترة طويلة ويرفض أن يزعجه وهو سبب عدم إقباله على الاتصال به في فترة طويلة.

وأوضح "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنان عادل إمام شخصية عظيمة ومحترمة، منوهًا بأنه تراجعت علاقته معه ولم يصبح على تواصل مستمر معه، وأصبح يتواصل دائمًا مع ابنه رامي إمام.

الفنان عادل

وتابع: لا أريد تخطي حدودي في التعامل مع الفنان عادل إمام، وكنت دائم التردد على منزله، وأنا أحد معجبينه.. بيحبيني وعايزني أكون أحسن"، موضحًا أنه كان دائم الذهاب إلى منزل الفنان عادل إمام ويجلس معه لساعات طويلة، ولكن هذه العلاقة تراجعت خلال الفترة الأخيرة.