بيان شديد اللهجة من منظمة العالم الإسلامي بشأن حرق المصحف

أدانت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بأشد العبارات إقدام أحد المتطرفين على إحراق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

ووصفت المنظمة هذا العمل بالسلوك الهمجي والفعل المخز الذي يستفز مشاعر المسلمين حول العالم خلال احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.



وأكدت المنظمة في بيان رسمي أن تكرار هذا الفعل المشين من جانب أشخاص متطرفين يبرهن على الانهزام الحضاري ومجانبة روح التسامح.

وشددت المنظمة في البيان على أن الاستهانة بالقيم والمبادئ الحاكمة لحياة الأمم والشعوب هي أخطر أسلحة الدمار المخلخلة لبنية الأمن والنماء في المجتمع الدولي، موضحةً أن هذا النمط من التعديات المقيتة لن ينال من قيمة القرآن الكريم، الذي تتزايد أعداد المؤمنين به يومًا بعد يوم.