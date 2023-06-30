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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دول تقرر مقاضاة إيران أمام محكمة العدل في حادثة إسقاط طائرة أوكرانية‎

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت كل من كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، الخميس، مقاضاة إيران أمام محكمة العدل الدولية "في أقرب وقت ممكن" لتحميل طهران المسؤولية القانونية عن إسقاط طائرة بوينج أوكرانية في العام 2020.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان، قائلة: "انتهى الوقت، سنلاحق إيران أمام محكمة العدل الدولية لإسقاطها الرحلة الرقم بي إس 752".

وفي الثامن من يناير 2020، أسقطت القوات المسلحة الإيرانية طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كانت تقوم برحلة بين طهران وكييف مما تسبب بمقتل 176 راكبًا معظمهم إيرانيون وكنديون.

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ولم تعترف إيران إلا بعد 3 أيام بأنها أسقطت الطائرة "عن طريق الخطأ". وبالتالي نفذت الدول الأربع الإنذار النهائي الذي أصدرته، في كانون الأول/ديسمبر، طالبة فيه من طهران الخضوع لتحكيم ملزم "لتحميل إيران مسؤولية" إسقاط الطائرة خلال مهلة 6 أشهر.

وتستند في ذلك إلى اتفاقية مونتريال، للعام 1971، التي تنظم الجرائم ضد الطيران المدني.

وكانت إيران قررت، الأربعاء، مقاضاة كندا أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة لأنها سمحت في تشريعاتها لضحايا الهجمات الإرهابية بمطالبة طهران بتعويضات أمام محاكمها.

وردًا على ذلك قالت كندا، الخميس، إنها "تقوم حاليًا بدراسة طلب إيران، وستتخذ الإجراءات المناسبة وفق آليات محكمة العدل الدولية".

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