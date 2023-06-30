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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان بلوك 43 بمساكن صقر قريش يشكون من أحد الجيران لتربيته حيوانات بمنزله

صدى البلد

استغاث المواطن أشرف عبدالله ابو النور، مدير عام بالمعاش ، المقيم في مساكن صقر قريش الحي العاشر عماره ٣٣ بلوك٤٣ الدور الاخير شقة ١٨ - بمدينة نصر - التابعة لمحافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد ، بالمسئولين لتضرره من أحد الجيران الذي يقوم بتربية الحيوانات والطيور داخل منزله مما يعرض صحتهم للأمراض .

 

ويقول فى رسالته : نتضرر نحن سكان عمارة ٣٣ بلوك٤٣ مساكن صقر قريش فى الحي العاشر  بمدينة نصر - التابعة لمحافظة القاهرة ، من أحد الجيران حيث أنه قام ببناء عشه فوق سطح المنزل بالطوب الأحمر والأخشاب من سنوات وموصل لها مياه وكهرباء من شقته  لتربية  الدواجن و الطيور  علي سطح المنزل مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وهذا مخالف للقانون كما أنه يسبب ازعاج للجيران وتلوث للبيئة ويؤدي إلى انتشار الأمراض مؤكدا على إن رائحة فضلات هذه الكائنات تنتشر في المنطقة وتجعلها ذات رائحة كريهة للغاية .

وأضاف : تسبب تربية الدواجن والحمام أعلى أسطح المنازل، مخاطر صحية وبيئية كبيرة تهدد حياة المواطنين المجاورين لها، وتزيد نسبة التعرض لهذه المخاطر عند الحوامل والأطفال وكبار السن، وتؤدي بهم إلى الإصابة بالأمراض التنفسية والجلدية .

وأشار : إن أحد الجيران يربي الدواجن والطيور أعلى سطح منزله، ولا يأبه بكافة الشكاوى التي تلقاها من قبلنا وغيرنا من الجيران، حتى أنه لا يوفر أدنى وسائل الحماية لهن ما يجعلن نخشى أن يصيبهم مرضاً ينتقل إلينا". وعبر عن خشيته من أن يصيب زوجته الحامل وأطفاله الثلاثة، أي أضرار أو مخاطر بسببه

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

01093559000

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ازعاج للجيران الحى العاشر انتشار الامراض تربية الحيوانات والطيور

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