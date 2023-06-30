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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

إحلال وتجديد مدرسة أبوفريح مطلب أولياء أمور قرية العزازي بالشرقية

صدى البلد

طالب أولياء أمور تلاميذ مدرسة أبو فريح  للتعليم الأساسى التابعة لمنطقة العزازى - بقرية العزازى - مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، فى رسالة لخدمة شكاوى “بين الناس" التى يقدمها موقع “صدى البلد”،  بإحلال وتجديد المدرسة حفاظا على أرواح الأطفال.

ويقول المواطن أحمد نصار البياضى، في رسالته: “مدرسة أبو فريح للتعليم الأساسى بالعزازى فاقوس شرقية دخلت ضمن خطة حياة كريمة، وسيبنى فيها جناح وتتم صيانة المبنى رغم أنه قديم ومتهالك ولن تنفع فيه صيانة، لأنه سيشكل خطرا على الطلاب، نرجوكم توصيل صوتنا للمسئولين بإرسال لجنة لرؤية المدرسة وإزالتها وإعادة بنائها من جديد حفاظاً على أرواح أبنائنا”.

وأضاف: “تم نقل الطلاب منها منذ شهرين، وحتى اليوم المدرسة لم يتم العمل بها، فلماذا تم نقل الطلاب والمدرسة لم يأت لها المقاول حتى الآن؟ والتلاميذ يقفون على المطبات وينادون على سائقي المركبات لأخذهم معهم لأنه تم نقلهم إلى مدارس تبعد عن منازلهم بحوالى 3 إلى 5 كيلومترات”.

وأوضح أنه توجه بالشكوى لهيئة الأبنية التعليمية، لكن دون جدوى، مطالبا بالتنسيق وتضافر الجهود من أجل سرعة البت فى مثل هذه الطلبات لصالح المواطنين، وتخفيف معاناة أولياء الأمور.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

إحلال وتجديد أولياء امور حفاظا على ارواح الأطفال خطة حياه كريمة مدرسة ابو فريح

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