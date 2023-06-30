خارج نطاق الخدمة.. أهالي كفر حميد بالعياط يستغيثون من إهمال الوحدة الصحية

معاناة يعيشها أهالى قرية كفر حميد التابعة لمركز العياط محافظة الجيزة ، بسبب تدنى مستوى الخدمات الصحية بالقرية لعدم توفير طبيب مقيم بالوحدات الصحية وهو الأمر الذى يعرض الأهالي للخطر في حالات الطوارئ الخطيرة.

يقول المواطن هشام عبد المنعم، في رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": القرية تضم عدد كبير من المواطنين وتحتاج إلى الرعاية الطبية ولكن نعانى من عدم وجود أطباء أو أدوية أو سيارات للإسعاف ، وهو ما يسبب لنا مشكلات كثيرة تؤثر على صحة المواطنين فى كثير من الأحيان".

وأضاف: "بسبب عدم توفير طبيب متخصص بالوحدة الصحية وهو ما يجعل المرضى يلجأون إلى القرى المحيطة التى يتوفر بها أطباء أو إلى المحافظة لتلقى العلاج، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيعها أهل القرية".

وتابعوا: "يجب على المسئولين بالصحة توفير أطباء لاستقبال الحالات والإسعافات الأولية، وكذلك لتصريحات الدفن لتخفيف المعاناة عن الأهالي، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة".

وناشد الأهالي المسئولين التدخل وتوفير أطباء بالوحدات الصحية لعلاج المواطنين المرضى و توفير الأدوية وسيارات إسعاف .

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