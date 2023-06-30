عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تفزع المارة.. سكان شارع عدلي كفافي في مصر الجديدة يشكون من الكلاب الضالة

صدى البلد

يعيش سكان شارع عدلي كفافي سانت فاتيما مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة والمناطق المحيطة حالة من الخوف الشديد بسبب انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع، ومهاجمتها للأطفال والمارة خاصة بعد أن أصبح عددها كبيرًا بشكل ملحوظ في جميع أنحاء القرى.

ويقول المواطن حسين سلام من الأهالي فى رسالة عبر خدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، : "نعاني من انتشار الكلاب الضالة التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا إلى الامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، إضافةً إلى أنها تجعل النوم مستحيلًا؛ نظرًا لارتفاع صوت نباحها المستمر طوال الليل، فهذه المشكلة أصبحت ظاهرة وواقعًا مؤلمًا".

وأضاف: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم إضافة إلى الإزعاج ليلًا، وفى بعض الأحيان تهاجم المارة".

وناشد الأهالي، المسئولين بالوحدات البيطرية والحي، العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي، الذين يخشون على أطفالهم عند ذهابهم إلى المدارس.

اقرأ أيضا

سكان حى المعصرة يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

القضاء على الكلاب الضالة الوحدات البيطرية انتشار الكلاب الضالة تهاجم المارة ترعب المارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

نهب مركز تجاري كبير بباريس وسط أعمال الشغب| فيديو

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

ترشيحاتنا

بعد انتهاء موسم الحج 2023 .. بيان عاجل من السعودية بشأن العمرة

أحمد موسى: المرأة المصرية أيقونة ثورة 30 يونيو.. فيديو

مصر أصبحت نظيفة | أحمد موسى: المواطنون حرروا دولتهم من عصابة الإخوان

دعاء ثالث أيام العيد.. احرص على هذه السنن

أحمد موسى : المصريون كانوا يخافون على أولادهم طوال حكم الإخوان

المفتي: الأزهر كافح دائما ضد أفكار الجماعة وسيد قطب| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة طلاقهما.. صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

بسعر خرافي.. ياسمين صبري تثير الجدل بقميص مشجر

تكحيل عين الخروف العربي وصبغ رأسه.. أغرب عادات الاحتفال بالعيد

بديلة للحوم الحمراء.. أطعمة مهمة للأشخاص النباتين في عيد الأضحى

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ