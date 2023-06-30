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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل دعاء يوم الجمعة للمريض.. احرص عليه قبل غروب الشمس

صدى البلد

دعاء يوم الجمعة لشفاء المريض..  يوم الجمعة فيه ساعة استجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، و فيه قبض، و فيه النفخة، و فيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ، ونصح العلماء بضرورة استغلال ساعه الإجابة يوم الجمعة والدعاء  بالشفاء للمريض أو الرحمه للمتوفي أو الدعاء للنفس ويجب ان يكون الدعاء بخشوع وتضرع ويكون لديك يقين كامل ان الله عز وجل سيستجيب لك .
كما وردت العديد من الأدعية والأوراد المستحبة عند كل مسألة يريدها العبد من خالقه، ومنها طلب الشفاء من الأمراض والأوجاع بترديد الأدعية المأثورة ومنها دعاء يوم الجمعة للمريض، فعلى المؤمن إذا أصابه أي مكروه أو أصاب أحد أحبته؛ أن يصبر ويحتسب ويلح بالدعاء، ويسأل الله الشفاء و يردد أفضل دعاء يوم الجمعة للمريض ويأخذ بالأسباب.

 من الأدعية التي يدعوها الإنسان لنفسه أو لغيره بالشفاء:  


«أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير».


«إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين».


«اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقم أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه».


 دعاء يوم الجمعة للأب المتوفي

يوم الجمعة لم يذكر فيه دعاء مخصص للأب المتوفي لكن نقدم لك عزيز القارئ بعض الأدعية للمتوفي منها اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا، و عن الإساءة عفوا و غفرانا اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهم انسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهم أنزله منزلا مباركا، و أنت خير المنزلين. اللهم أنزله منازل الصديقين، و الشهداء، و الصالحين، و حسن أولئك رفيقا.

  أفضل دعاء لشفاء المريض
اللهم يا مسهل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

 اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين.

اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين.

اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.

 اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين. 

بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. 

اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه.

 يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم. أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم.

بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالما معافا من كل أذى أو ضر. اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين.

 

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