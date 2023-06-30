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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة .. سامية الطرابلسي تقضي إجازتها الصيفية

سامية الطرابلسي
سامية الطرابلسي

حرصت الفنانة سامية الطرابلسي، علي مشاركة متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت سامية الطرابلسي بإطلالة جريئة، أثناء  قضاء عطلتها الصيفية، وترك شعرها منسدلا على كتفيها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج ناعم الذي يبرز جمال ملامحها.

يذكر أن آخر أعمال سامية الطرابلسى مشاركتها فى مسلسل كشف مستعجل، بطولة كوكبة من النجوم، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.


كما شاركت فى مسلسل "أولاد عابد" بطولة آيتن عامر، ورياض الخولى، وصبرى فواز، ومحسن محيى الدين، وصفاء الطوخى، وانتصار، ومى الغيطى، وإيهاب فهمى، وفراس سعيد، وصفوة، وسما إبراهيم، وجميل برسوم، وتاتيانا، ومحمد رضوان، وسارة ناجى، وعفاف مصطفى، وأسامة عبد الله، من إخراج أكرم فريد ومن تأليف سماح الحريرى.

 

الإجازة الصيفية الفنانة سامية الطرابلسي بإطلالة جريئة

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