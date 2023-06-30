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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب العنصرية.. إدريس ألبا مُحبط من تقديم شخصية جيمس بوند

إدريس ألبا
إدريس ألبا

عبر الممثل الشهيرة إدريس ألبا عن امتنانه لترشيح اسمه خلفًا لزميله دانيال كريج لتقديم شخصية جيمس بوند في سلسلة أفلام الإثارة الشهيرة.

 

وقال إدريس ألبا في تصريحات له، إنه كان على وعي بتردد اسمه في كثير من الأوساط ليكون أول جيمس بوند من ذوي البشرة السمراء، لكنه فيما بعد أحبط من الأمر.

 

وأكد إدريس ألبا على أنه شعر بالإطراء لطرح اسمه، لكنه دفع ثمن ذلك أيضا من العنصرية بسبب لون بشرته، وأن بعض الأشخاص لم يكونوا سعداء بترشيحه، حتى أصبح الأمر مثيرا للاشمئزاز. 

 

 

يلعب إدريس ألبا دور البطولة في مسلسل  "Hijack" الذي يعرض حاليا  عبر منصة +AppleTV بداية من يوم  28 يونيو.

 

مسلسل الدراما والإثارة العالمي "Hijack" من بطولة كلاً من الممثلين "إدريس ألبا، محمد السنديل، هولي إيرد، آرتشي پانچابي"، ومن إنتاج شركة "أبل" العالمية، ومن تأليف كلاً من "چورچ كاي"، وإخراج "چيم فيلد سميث".

 

تدور قصة المسلسل العالمي "Hijack" حول طائرة ركاب تتعرض للإختطاف من قبل أحدى العصابات، ويحاول أحد الركاب تحريرها في ستة ساعات، ثم تتوالى الأحداث في إطار من الدراما والإثارة.

 

وكان آخر اعمال أدريس البا هو فيلم لوثر ، ولعب دور البطولة بجانب ادريس ألبا فى الفيلم سينثيا إريفو، الحائزة على لقب توني، وأندي سيركيس، من إنتاج شبكة نتفليكس، فيما يلعب إدريس ألبا ضابط الشرطة المتخصص جون لوثر، الذي يؤدي هوسه بقضيته إلى ظروف مدمرة للذات.

إدريس ألبا جيمس بوند دانيال كريج العنصرية Hijack

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