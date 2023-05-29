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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد عرض مسلسل Hijack لـ إدريس البا

إدريس البا
إدريس البا

قررت الشركة المنتجه ‏لمسلسل بوس فيلم  "Hijack" من بطولة الممثل "إدريس ألبا"، عرضه علي منصة +AppleTV يوم  28 يونيو المقبل . 

مسلسل الدراما والإثارة العالمي "Hijack" من بطولة كلاً من الممثلين "إدريس ألبا، محمد السنديل، هولي إيرد، آرتشي پانچابي"، ومن إنتاج شركة "أبل" العالمية، ومن تأليف كلاً من "چورچ كاي"، وإخراج "چيم فيلد سميث".
تدور قصة المسلسل العالمي "Hijack" حول طائرة ركاب تتعرض للإختطاف من قبل أحدى العصابات، ويحاول أحد الركاب تحريرها في ستة ساعات، ثم تتوالى الأحداث في إطار من الدراما والإثارة.

إدريس ألبا  ممثل ومنتج ومخرج، حاصل على جوائز جولدن جلوب والساج، ونال لقب الرجل الأكثر إثارة في العالم عام 2018، وترشح لنيل البافتا والإيمي عدة مرات طوال مشواره الفني.

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وكان أخر اعمال أدريس البا هو فيلم لوثر ، ولعب دور البطولة بجانب ادريس ألبا فى الفيلم  سينثيا إريفو، الحائزة على لقب توني، وأندي سيركيس، من إنتاج شبكة نتفليكس، فيما يلعب إدريس ألبا ضابط الشرطة المتخصص جون لوثر، الذي يؤدي هوسه بقضيته إلى ظروف مدمرة للذات.

وتمكن فيلم لوثر من بطولة إدريس ألبا من تصدر نسب المشاهدة عبر منصة نتفلكيس العالمية بعد عرضت 
 

واحتل الفيلم المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر ، من أصل 10 مراكز هم الاعلي مشاهدة في مصر

إدريس ألبا جوائز جولدن جلوب منصة نتفلكيس لوثر Hijack

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