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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خروج مادونا من المستشفى بعد مكوثها في العناية المركزة بسبب عدوى بكتيرية

مادونا
مادونا

خرجت المغنية العالمية مادونا من المستشفى بعد مكوثها بالعناية المركزة خلال الساعات الماضية، نتيجة إصابتها بعدوى بكتيرية تسببت في تأجيل جولتها الغنائية بحسب بي بي سي.

اضطرت مادونا إلى تاجيل جولتها العالمية التي كان مقررا أن تستمر على مدار 7 أشهر، بسبب حالتها الصحية الطارئة، ولكنها بصحة أفضل حاليا وعادت إلى منزلها. 

مادونا التي تبلغ من العمر 64 عاما، تخطت حاليا مرحلة الخطر ونقلت إلى منزلها في نيويورك بسيارة إسعاف خاصة، وكشفت مديرة أعمالها عن طبيعة مرضها في تصريحات صحفية. 

كانت مادونا تجري بروفات لحفلها في كندا الذي كان مقررا أن تستهل به جولتها خلال أسبوعين، ثم تنتقل إلى 45 دولة حول العالم، بعدما قدمت 12 جولة غنائية على مدار 40 عاما من مشوارها الفني. 

وقالت مادونا في تصريحات سابقة، إنها تقدم عمل عن حياتها لأن هناك العديد من الأشخاص الذين حاولوا كتابة أفلام عنها لكنهم عادة يكونون رجال، لكنها ترغب في وضع بصمتها على هذا العمل الذي ستشترك في كتابة السيناريو الخاص به أيضا. 

وأصبحت جوليا جارنر على موعد مع التاريخ بعد اختيارها لتقديم شخصية أيقونة البوب الشهيرة مادونا في عمل ستخرجه النجمة بنفسها، وستقومان سويا بالعديد من الجلسات والتحضيرات ودروس الرقص والغناء والقراءة الخاصة بتفاصيل الشخصية. 

مادونا وهي مغنية عالمية ولدت في أمريكا عام 1958، وحققت شهرة كبيرة في وقت مبكر وفي مهنة كان يسيطر عليها الرجال، ووصلت أغانيها في مطلع التسعينات لقائمة أفضل 10 أغاني ، وكانت أغنى امرأة في العالم عام 2008. 

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