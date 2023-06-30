عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عصام كاريكا يكشف سبب ارتدائه غطاء الرأس منذ سنوات| شاهد

عصام كاريكا
عصام كاريكا

كشف الفنان عصام كاريكا سبب ارتدائه غطاء الرأس منذ سنوات، وهو الاستايل الخاص به الذي اشتهر من خلاله، ولم يتنازل عنه طوال مشواره الفني.

وقال عصام كاريكا، إنها اختار هذا الشكل ليكون له ستايل مختلف ويليق بالأغاني والأعمال التي قدمها وكانت سببا في شهرتها منها “شنكوتي” و"روميو" وغيرها. 

لمشاهدة الفيديو من هنا

وعن صورته المنتشرة في لقاء سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنه كان في بداياته الفنية وأذيع عبر ماسبيرو زمان، وكان سنه صغيرا عن الوقت الحالي. 

انتهى الفنان عصام كاريكا من تصوير أغنية  جديدة بعنوان  مش مروحة  من ألحانه و كلمات محمد هلال وتشاركه في الكليب ملكه جمال اوكرانيا ماريس التي تدرس الرقص الشرقي  وتقيم في القاهره وكان مقررا عرض  الكليب  علي جميع المنصات  في أول أيام  عيد الأضحى المبارك، لكنها تأجلت. 

كما انتهى عصام كاريكا من تلحين مجموعة من الاغنيات الجديدة لعدد من كبار النجوم مثل محمد منير وراغب علامة  ومحمد فؤاد وإيهاب توفيق ستظهر الي النور خلال الأسابيع والشهور المقبلة. 

وأكد الملحن والمغني عصام كاريكا، أن الغناء أثر بالسلب عليه، موضحا “لم تكن لدي أي رسالة أقدمها في الغناء، وكل هدفي هو الوصول للشهرة”.

وأضاف كاريكا، في حوار مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار وان”،  أن لم يكن في السابق سوشيال ميديا وبالتالي شهرة كبيرة لجميع فريق العمل في اي اغنية، لافتا إلى أن المغنين بعد ذلك لك يتعملو معي لأنهم يرون امي اعطي لهم الحان ضعيفة.

عصام كاريكا أغاني عصام كاريكا الفنان عصام كاريكا ماسبيرو زمان شنكوتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

بعد زيادة الدعم أول يوليو.. أسعار السلع التموينية المقررة السبت المقبل

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

550 جنيها|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ثالث أيام العيد وعيار21 الآن مفاجأة

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

كولر رفض |الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق وبند صادم في عقد حمدي فتحي

موضوعات متعلقة

عمرها 53 عامًا.. نعومي كامبل تستقبل طفلها الثاني

الناس عاوزة تعيد أفراحها.. أبو يكشف تعليقات الجمهور على أغنيته هوليلا

Elemental يتفوق على The Flash في شباك التذاكر العالمي

أشرف زكي يحيل فريق فيلم "سنة أولى خطف" للتحقيق.. تعرف على السبب

عروض استثنائية لمسرحية خطة كيوبيد في عيد الأضحى

أحمد سعد: اختياراتي طلعت مظبطة حياتي وبفكر أعمل قصة حياة عمرو دياب| فيديو

الفيلم السعودي القصير “ليلى” يعرض في مهرجان زنجبار لأول مرة عالميا

الدنيا ايه .. أغنية ويجز الجديدة تتصدر تريند يوتيوب قبل حفل الليلة

ترشيحاتنا

الأمن في القرآن والسنة.. موضوع خطبة ثاني جمعة من ذي الحجة

رقم صادم.. الأمم المتحدة تكشف عدد الفارين من السودان منذ اشتعال القتال

إعلان من السعودية بأعداد إصابات الاجهاد الحراري بين ضيوف الرحمن

في عهد السيسي| أحلام البسطاء تتحقق على أرض الواقع بالوادي الجديد.. صور

عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك |ترتيب الدوري المصري

مهاجم المغرب على رادار الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة جديدة.. نسناس شهير عبر تيك توك يحصل على عيدية عيد الأضحى|صور

برشاقة لافتة.. آيتن عامر تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

نشرة المرأة و الصحة| ياسمين صبري بقميص شفاف..جمال شعبان يكشف عن حقنة جديدة لعلاج السكر..يتسبب «الممبار» في مشاكل صحية احذر

غزل بنات أم قطعة جاتوه .. أحدث قصة شعر في عيد الأضحى تلفت الانتباه

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ