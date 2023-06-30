عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا فرحة قلبي .. الفنانة هالة صدقي تكشف حقيقة زواجها

صدى البلد

علقت الفنانة هالة صدقي على أنباء زواجها من شخص مجهول، بعد انتشار صورة لدعوة زفافهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرتها بنفسها على انستجرام. 

 

 

وكتبت هالة صدقي معلقة على منشور يعلن زواج الملكة صفصف من أحد الشباب على السوشيال ميديا:" يا فرحة قلبي.. بس على الأقل أعرف.. شاهد ماشافش حاجة". 

ونشر أحد الشباب صورة لمجسم عليه صورة هالة صدقي، وكتب عليها:" خلاص بقى الملكة صفصف بقت بتاعتي.. مفيش مروك يا بشر"، وكتب عليها تاريخ 30 فبراير الماضي كموعد للزفاف. 

احتفلت الفنانة  هالة صدقى منذ أيام بعيد ميلادها، حيث عاشت بعض سنوات طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، برعت فى الألعاب الرياضية وكانت بطلة فى السباحة.

 

حصلت "هالة" على ليسانس الآداب عام 1981، وعندما عادت إلى مصر بدأت علاقتها بالفن مع المخرج (نور الدمرداش) في مسلسل (لا يا ابنتي العزيزة) عام 1979، وكانت نقطة انطلاقتها في مسلسل (رحلة المليون).

 

حصلت خلال مشوارها علي عدد كبير من الجوائز التقديرية، منها تكريمها في المهرجان الفني الثقافي لمدينة بوزان بتونس، وحصلت عام 2006م من وزيري السياحة والصناعة التونسيين على وسام خاص تكريمًا لها على مُجمل أعمالها الفنية، كما تم تكريمها في عيد ميلاد مجلة الكواكب عام 2008م، أيضًا حصلت علي جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل السيت كوم (جوز ماما) _ والذي أنتجته أيضًا_ في مهرجان (أوسكار) للدراما المصرية في دورته الأولى بالإسكندرية، بالإضافة إلى تكريمها من قبل المركز الكاثوليكي.

الفنانة هالة صدقي الجوائز التقديرية الملكة صفصف المركز الكاثوليكى المخرج نور الدمرداش هالة صدقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

بعد زيادة الدعم أول يوليو.. أسعار السلع التموينية المقررة السبت المقبل

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

وفاة المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة قنوات النهار

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

كولر رفض |الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق وبند صادم في عقد حمدي فتحي

مصر تهزم السويد بمونديال شباب اليد

موضوعات متعلقة

بيفتكروني ولد .. منى فاروق تكشف عن موقف محرج مع أحد المعجبين

رد فعل مفاجيء من هنا الزاهد حول حقيقة خلافها مع زوجة كريم فهمي

أغاني 30 يونيو| محمد حماقي يشدو بـ "بلادي".. و"بشرة خير" لحسين الجسمي أشهرها

بعد تفوقه في شباك التذاكر.. هل يقدم تامر حسني جزء ثاني من تاج؟

أخبار الفن.. إلغاء حفل هيفاء وهبي ومحمد حماقي.. خالد يوسف يتحدث عن ثورة يونيو

آسر ياسين يكشف تفاصيل "الشايب"

وفاة شقيق راجح داود

بالفيديو.. وعد تطرح أغنية كذاب

ترشيحاتنا

بعد حرقه المصحف في السويد .. المهاجر العراقي يستفز المسلمين ويتعهد بتكرار فعلته

الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي وآخر جزائري

دعاء الضيق الشديد|يارب أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها وأخرجني من الكرب والضيق

تهديد بوجود قنبلة على إحدى الطائرات المصرية| ما القصة؟

فرنسا .. الشرطي المسئول عن قتل الطفل نائل يعتذر لعائلته

كولر رفض |الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق وبند صادم في عقد حمدي فتحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تنشر طريقة إعدام الكبدة الفاسدة

تفاصيل وفاة الناشطة الأمريكية كريستين كينج فارس

رئيس قسم الإرشاد البيطري تقدم نصائح حول إعادة تجميد اللحوم

متى يتسبب «الممبار» في مشاكل صحية؟.. استشاري تغذية علاجية يوضح

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ