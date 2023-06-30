مبروك يا يوكا | حازم إمام يحتفل بتخرج ابنته

احتفل حازم إمام، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بتخرج ابنته، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"

ونشر حازك امام صورة له مع زوجته وابنته "هيا" وكتب قائلًا: "مبروك يا يوكا.. إلى مستقبل مشرق إن شاء الله.. بحبك يا هايوكا".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” امس الخميس، عن تصنيف المنتخبات الصادر عن شهر يونيو الجاري.

وشهد التصنيف الذي تم إعلانه من جانب فيفا تقدم منتخب مصر الوطني مركزا واحدا.

وجاء منتخب مصر وفقا للتصنيف العالمي والعربي في المركز الـ34 عالميا والخامس أفريقيا، ليضمن الفراعنة رسميا، تواجده في المستوى الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وتجنب مواجهة كبار القارة السمراء.