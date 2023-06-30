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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في استفزاز جديد للصين.. أمريكا توافق على صفقة عسكرية كبيرة مع تايوان

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة معدات لوجستية مع تايوان بقيمة تبلغ نحو 108 ملايين دولار.

وقال البنتاجون في بيان له: "الخارجية وافقت على بيع محتمل للذخيرة والدعم اللوجستي لتايوان بصفقتين منفصلتين بـ440 مليون دولار".

تصعيد غير مسبوق

وفي تصعيد غير مسبوق، أكد الجيش التايواني، الثلاثاء، أنه سيهاجم السفن والطائرات الحربية الصينية في عمل دفاعي، إذا تم رصدها داخل المياه الإقليمية لتايوان البالغ 12 ميلاً بحريًا.

فقد حذر نائب رئيس الأركان التايواني الجنرال لين وينهوانج من أن القوات المسلحة التايوانية ستدمر طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي الصيني إذا دخلت منطقة 12 ميلاً (حوالي 22.2 كم) بالقرب من الجزيرة.

وجاء التعليق بعد أن شوهدت طائرات حربية صينية تحلق بالقرب من المجال الجوي تحت سيطرة تايبيه يوم السبت للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

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وعلى الرغم من أن الجيش الصيني قد أرسل بشكل متكرر طائرات وسفناً بالقرب من تايوان وحلقت فوق خط الوسط، إلا أنه نادراً ما يرسلها بالقرب من منطقة تايبيه المجاورة، والتي تبعد حوالي 44 ميلاً بحرياً عن خط الوسط.

وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك عندما تم رصد ثماني طائرات حربية للجيش الصيني تقترب من المنطقة المتاخمة على بعد 24 ميلاً بحرياً من الساحل التايواني في ديسمبر 2022 ويناير 2023.

يذكر أن العلاقات بين بكين وتايبيه تدهورت في السنوات الأخيرة، وكثّفت بكين توغلاتها الجوية في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوية (أديز) في الجزيرة.

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