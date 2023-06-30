أمير هشام ينعى رئيس شبكة قنوات النهار

نعى الاعلامي أمير هشام، المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، اثر إصابته بأزمة قلبية.

وكتب أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "خالص العزاء في وفاة الاستاذ ايهاب ابو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار .. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة وانا لله وانا اليه راجعون"

وشغل "أبو زيد" عدة مناصب من بينها رئيسا لقناة المحور، ثم المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وله خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التلفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا فى مصر والوطن العربى عبر تاريخه المهني.