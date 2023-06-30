إعلامى شهير يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع إمام عاشور

فجر الإعلامي احمد سعيد مفاجأة بشأن مفاوضات النادى الأهلي مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي.

وكتب الإعلامي احمد سعيد عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي لم يفاوض إمام عاشور لا من قريب ولا بعيد".

وفي سياق آخر، قدم نادي بيراميدز، عرضًا لنادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسبما أفاد الإعلامي محمد شبانة، مُقدم برنامج «بوكس تو بوكس»، فإن نادي بيراميدز قدم عرضا لـ ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار بشكل نهائي، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادي السماوي بشرائه مقابل 2.7 مليون دولار.