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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | تهديد بوجود قنبلة على طائرة مصرية في إيطاليا .. تحقيق عاجل في أزمة حجاج السياحة بمشعر منى .. وفاة المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قنوات النهار

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:  

تهديد بوجود قنبلة على إحدى الطائرات المصرية| ما القصة؟

تلقى مطار روما فيوميتشينو الدولي بإيطاليا بلاغ تهديد بوجود قنبلة على إحدى الطائرات المصرية بالمطار وذلك دون الإشارة إلى اسم شركة الطيران المشغلة. وقامت شركة مصر للطيران بالتعامل مع البلاغ واتخذت كافة الإجراءات الاحترازيه

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تحقيق عاجل في مشكلات حجاج السياحة بمشعر منى

وجه وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بفتح تحقيق عاجل في وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بـ مشعر منى

وفاة المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة قنوات النهار

أعلنت صفحة أهل الميديا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل نبأ وفاة المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة قنوات النهار.

مدحت العدل: الإخوان منذ نشأتها تتلقى مساعدات خارجية.. ولما مرسي فاز بالرئاسة حسيت إننا هنبقى كابول

حل مدحت العدل الشاعر والسيناريست والمؤلف ضيفا مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد المذاع على قناة إكسترا نيوز ، وتحدث عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وثورة 30 يونيو

ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة 30-6-2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الجمعة ارتفاعاً في درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية يصاحبها ارتفاع بالرطوبة . طقس اليوم الجمعة

خلال 24 ساعة| ضبط 302 قضية مخدرات في حملات أمنية بالمحافظات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة. أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط (302) قضية مخدرات ، و (201) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (86611) حكماً قضائياً متنوعاً. وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون

برسائل مؤثرة .. صلاح عبد الله وعمرو محمود ياسين يودعان المخرج إيهاب أبو زيد

حرص عدد من الفنانين وعلى رأسهم صلاح عبد الله وعمرو محمود ياسين على وداع المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار

لأول مرة .. خالد سليم يكشف عن محاولة قتله .. وعلاقته بالفنان عادل إمام

حل الفنان خالد سليم ضيفاً في برنامج حبر سري تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع علي قناة القاهرة والناس لكشف العديد من الأسرار والتفاصيل عن حياته الخاصة والفنية.

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة عن أزمة جديدة تواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.. وأكد “شبانة” في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن هناك أزمة تواجه الزمالك بسبب خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق

بعد حرقه المصحف في السويد .. المهاجر العراقي يستفز المسلمين ويتعهد بتكرار فعلته

أدلى العراقي الذي أحرق الأربعاء المصحف الشريف أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمس الخميس، بتصريحات استفزازية قال فيها إنه سيحرق نسخة أخرى من القرآن في غضون عشرة أيام، رغم التنديد الواسع.

فرنسا .. الشرطي المسئول عن قتل الطفل نائل يعتذر لعائلته

قدم شرطي فرنسي مساء أمس الخميس، الاعتذار لعائلة الفتى نائل الذي أرداه، الثلاثاء، خلال عملية مراقبة مرورية في ضواحي باريس، وفق ما أفاد محاميه.

المكسيك .. إصابة 4 ضباط شرطة في انفجار سيارة مفخخة

أصيب أربعة شرطيين على الأقل بجروح خطرة في انفجار سيارة مفخخة في ولاية جواناخواتو المكسيكية وسط ، وهي واحدة من أعنف المناطق في البلاد،

أول تعليق من ترامب على تمرد فاجنر في روسيا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن تمرد قوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، أظهرت ضعف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

30 يونيو إجراءات الاحترازية إرتفاع فى درجات الحرارة الدكتور محمد الباز الطائرات المصرية إيهاب أبو زيد تهديد بوجود قنبلة تمرد قوات فاجنر رئيس شبكة قنوات النهار شركة مصر للطيران طقس اليوم الجمعة صدى البلد

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