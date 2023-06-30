حدث ليلا | تهديد بوجود قنبلة على طائرة مصرية في إيطاليا .. تحقيق عاجل في أزمة حجاج السياحة بمشعر منى .. وفاة المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قنوات النهار

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

تلقى مطار روما فيوميتشينو الدولي بإيطاليا بلاغ تهديد بوجود قنبلة على إحدى الطائرات المصرية بالمطار وذلك دون الإشارة إلى اسم شركة الطيران المشغلة. وقامت شركة مصر للطيران بالتعامل مع البلاغ واتخذت كافة الإجراءات الاحترازيه

وجه وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بفتح تحقيق عاجل في وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بـ مشعر منى

أعلنت صفحة أهل الميديا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل نبأ وفاة المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة قنوات النهار.

حل مدحت العدل الشاعر والسيناريست والمؤلف ضيفا مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد المذاع على قناة إكسترا نيوز ، وتحدث عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وثورة 30 يونيو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الجمعة ارتفاعاً في درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية يصاحبها ارتفاع بالرطوبة . طقس اليوم الجمعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة. أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط (302) قضية مخدرات ، و (201) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (86611) حكماً قضائياً متنوعاً. وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون

حرص عدد من الفنانين وعلى رأسهم صلاح عبد الله وعمرو محمود ياسين على وداع المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار

حل الفنان خالد سليم ضيفاً في برنامج حبر سري تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع علي قناة القاهرة والناس لكشف العديد من الأسرار والتفاصيل عن حياته الخاصة والفنية.

كشف الإعلامي محمد شبانة عن أزمة جديدة تواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.. وأكد “شبانة” في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن هناك أزمة تواجه الزمالك بسبب خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق

أدلى العراقي الذي أحرق الأربعاء المصحف الشريف أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمس الخميس، بتصريحات استفزازية قال فيها إنه سيحرق نسخة أخرى من القرآن في غضون عشرة أيام، رغم التنديد الواسع.

قدم شرطي فرنسي مساء أمس الخميس، الاعتذار لعائلة الفتى نائل الذي أرداه، الثلاثاء، خلال عملية مراقبة مرورية في ضواحي باريس، وفق ما أفاد محاميه.

أصيب أربعة شرطيين على الأقل بجروح خطرة في انفجار سيارة مفخخة في ولاية جواناخواتو المكسيكية وسط ، وهي واحدة من أعنف المناطق في البلاد،

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن تمرد قوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، أظهرت ضعف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.