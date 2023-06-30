إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة عن أزمة جديدة تواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

وأكد “شبانة” في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن هناك أزمة تواجه الزمالك بسبب خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق، لعدم حصوله علي باقي مستحقاته، مشددًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سيعلن قرارًا جديدًا خلال أيام بإيقاف قيد الزمالك .

وأضاف “شبانة” أن المحامي الأجنبي للزمالك طلب من مسئولي النادي سرعة حل الأمر مع "بو طيب" بشكل ودي قبل إعلان القرار خلال الأيام المقبلة .

وتابع “شبانة” أن أحد مسئولي الزمالك سافر للخارج من أجل مقابلة “بوطيب” والحديث معه عن كيفية حل الأمر بشكل يُرضي الطرفين .