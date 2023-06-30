تفاصيل قرب عودة إمام عاشور للزمالك وموقفه من الأهلي

نجم ميتدلاند الدنماركي للأهلي

كشف أسامة حسن لاعب الزمالك السابق حقيقة قرب انضمام إمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد أسامة حسن في تصريحات بالفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن أمام عاشور من أسرة زملكاوية و انضمامه للأهلي مستحيل مشددا أن إمام عاشور متابع لجميع مباريات الزمالك ويعلن الأمر عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف أن الزمالك يسعي حاليا لاستعارة أمام عاشور من ميتدلاند الدنماركي بنية البيع مشددا أن اللاعب يرحب بالعودة مرة أخري للزمالك .

وتابع أن الزمالك يقترب من إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية