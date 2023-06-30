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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برسائل مؤثرة .. صلاح عبد الله وعمرو محمود ياسين يودعان المخرج إيهاب أبو زيد

إيهاب أبو زيد
إيهاب أبو زيد

حرص عدد من الفنانين وعلى رأسهم صلاح عبد الله وعمرو محمود ياسين على وداع المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، اثر إصابته بأزمة قلبية. 

 

وكتب عمرو محمود ياسين عبر فيسبوك:" خبر الرحيل المفاجيء للمخرج ايهاب ابوزيد  رئيس قناة النهار. .. خبر صادم .. انا لله  وانا اليه راجعون... كان رجل محترم  و خلوق   .. حزين عليه اشد الحزن   و لا حول ولا قوة الا بالله". 

 

أما صلاح عبد الله فكتب رسالة مؤثرة جاء فيها:" حزين ومصدوم ومش مصدق ومش عايز أصدق وعمال أسمع الڤويس اللي بعتهولي في العيد وأبكي…وجعت قلبي قوي ياحبيبي.. أرجوكم أرجوكم أرجوكم قبل الفجر وبعده الدعاء للمخرج الكبير ومدير التصوير ورئيس شبكة تليفزيون النهار".

 

وشغل "أبو زيد" عدة مناصب منهم بينها رئيسا لقناة المحور، ثم المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وله خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التلفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا فى مصر والوطن العربى عبر تاريخه المهني.

أبو زيد إيهاب أبو زيد صلاح عبد الله عمرو محمود ياسين شبكة قناة النهار

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