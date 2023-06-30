لأول مرة .. خالد سليم يكشف عن محاولة قتله .. وعلاقته بالفنان عادل إمام

حل الفنان خالد سليم ضيفاً في برنامج "حبر سري" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع علي قناة "القاهرة والناس" لكشف العديد من الأسرار والتفاصيل عن حياته الخاصة والفنية.

أكد الفنان خالد سليم، أنه لم يفكر في أي فترة أن يكون مغنيا لشكل المهرجانات، منوهًا بأنه تم العرض عليه لأكثر من مرة أن يظهر في "دويتو غنائي" في مهرجانات لكنه رفض كافة العروض.

وأضاف: "عمري ما فكرت أغني مهرجانات.. أنا ثابت على موقفي"، مستنكرًا: "هغني مهرجانات ازاي، وكنت واحد من مغني الأوبرا في فترة ما، وغنى على العديد من المسارح في القاهرة والأقاليم.

وعلق على مشروع الملحن عمرو مصطفى في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الغناء، مشددًا على أن هذا هو خلق أغنية بلا روح، مضيفًا: "الأغاني دي متخيطه بصمة صوت ودي مصيبة كبيرة".

وأوضح أن التكنولوجيا في البداية دائمًا ما تكون صارمة ولكن تصبح معتاد عليه، ومن الممكن أن يكون الأمر متقبل خلال الفترة المقبلة، وبعد تكرار الفكرة لأكثر من مرة.

لبست بدلة مرصعة بالماس بمليون دولار فى أحد المهرجانات

وعلق الفنان خالد سليم، على انتشار خبر عن ارتداءه ساعة من الألماس بأحد المهرجانات الفنية والسينمائية، موضحا أنه ارتدى ساعة ألماس لكي يظهر بأحسن شكل وصورة في ظل وجود ضيوف أجانب ومن الكثير من الدول العربية والضيوف الأفارقة.

وأشار "سليم"، إلى أنه ارتدى بدلة مرصعة بالألماس وكانت لراعي وإحدى شركات تصميم البدل، موضحًا أن قيمة هذه البدلة وصلت لمليون دولار، مشددًا على أنها كانت مصنوعة من الألماس الحر.

وأوضح أنه تم تنفيذ الفكرة بشكل جيد وتسببت في لغط كبير في هذا التوقيت، ساخرًا: "كنت عايز أخد البدلة وأهرب.. البدلة من تصميم مصممة مصرية".

لهذا السبب فكرت في اعتزال الفن خلال رحلتي لـ كندا

وقال خالد سليم، أنه فكر في اعتزال العمل الفني لأكثر من مرة، مشيرًا إلى أنه خلال رحلة عمل إلى كندا فكر في الاستقرار هناك والاعتزال، لكنه لم يكن قادرًا على اتخاذ هذه الخطوة وعاد إلى مصر مرة أخرى.

وأوضح أنه خلال فترة كورونا كان العمل بالمجال الفني متوقفاً بسبب الإجراءات الاحترازية، وهو أحد الأسباب التي جعلته على التفكير في الاعتزال، مضيفًا: "حسابي في البنك مكنش فيه 20 ألف جنيه.. كنت هبيع عربيتي".

وتابع: "مكنتش هكمل وأحبطت ويأست.. ولم أفكر في التخلص من حياتي"، مشددًا على أنه يعيش من أجل زوجته وعائلته وبناته، وهم من ساندوه في فترة ما.

خالد سليم يكشف عن علاقته بعادل أمام

كشف الفنان خالد سليم، عن علاقته بالفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه كان دائم التواصل معه لفترة طويلة ويرفض أن يزعجه وهو سبب عدم إقباله على الاتصال به في فترة طويلة، موضحاً أن الفنان عادل إمام شخصية عظيمة ومحترمة، منوهًا بأنه تراجعت علاقته معه ولم يصبح على تواصل مستمر معه، وأصبح يتواصل دائمًا مع ابنه رامي إمام.

وتابع: لا أريد تخطي حدودي في التعامل مع الفنان عادل إمام، وكنت دائم التردد على منزله، وأنا أحد معجبينه.. بيحبيني وعايزني أكون أحسن"، موضحًا أنه كان دائم الذهاب إلى منزل الفنان عادل إمام ويجلس معه لساعات طويلة، ولكن هذه العلاقة تراجعت خلال الفترة الأخيرة.

خالد سليم يكشف أسرارًا لأول مرة: تعرضت لمحاولة قتل بالسيارة

كشف الفنان خالد سليم، عن تعرضه لمحاولة إنهاء حياته، وكان هناك من يحاول قتله عن طريق حادث سيارة، وتم إتلاف قطعة من السيارة من أجل إنهاء حياته.

وأضاف : "كان عايزني أعمل حادثة.. ووالدتي فرضت عليا ابن خالي عشان يكون معايا، وعرفت من كان يريد قتلي.

وأكد أنه ليس لديه أي أعداء والمشاكل دائمًا كانت على أموال وفلوس أو عمل، موضحًا أن هذه المحاولة بسبب الاختلاف مع شخص ما على مشروع، وكانوا شركاء في هذا المشروع، ورفض هذا الشخص أن يعطيه الأموال الخاص به، وحصل على الأموال بالشكل القانوني.