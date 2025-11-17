قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

البحوث الإسلامية ينظم ندوة تثقيفية حول صحة العقيدة وصحة العمل

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
أحمد سعيد

نظم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، ندوةً تثقيفية بعنوان: «صحة العقيدة وصحة العمل»، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف جهود التوعية وتعميق وعي الطلاب بقضايا العقيدة والسلوك المهني، وربط العلم الشرعي بالأخلاق العملية في حياة المسلم.

تفاصيل ندوة البحوث الإسلامية حول صحة العقيدة وصحة العمل

جاءت الندوة برعاية كلٍّ من د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ود. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وإشراف د. محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ود. رمضان حسان عميد الكلية.

شارك في الندوة كلٌّ من د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ود. الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ود. رمضان حسان عميد الكلية.

وقدم المتحدثون رؤى علمية وفكرية تناولت أهمية صفاء العقيدة كأساس للالتزام السلوكي، مؤكدين أن صحة الإيمان هي التي تقود المسلم إلى الإتقان في عمله، وتمثيل الأخلاق الإسلامية في مختلف ميادين الحياة، وأن هذا المفهوم يمثل امتدادًا لمنهج الأزهر الشريف في الجمع بين المعرفة الدينية والعمل الصالح كمنظومة واحدة لا تتجزأ.

وتطرقت كلمات المشاركين إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به جامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية في مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تستهدف الشباب، مشيرين إلى أن بناء الشخصية الأزهرية السليمة يبدأ بفهم العقيدة على أسس صحيحة، ثم ترجمة هذا الفهم إلى سلوك عملي ومنهج حياة يظهر في أداء الواجبات، وإتقان العمل، واحترام الوقت، والالتزام بالأمانة العلمية والمهنية.

كما ناقش المتحدثون أثر القيم الدينية في دعم منظومة الإنتاج، ودور الشباب في نشر الفهم الوسطي ونقل رسالة الأزهر في المجتمع، مؤكدين أن الندوة تأتي في توقيت تتزايد فيه التحديات الفكرية والسلوكية، الأمر الذي يستلزم تعزيز التواصل المباشر مع الطلاب وإتاحة منصات للحوار البنّاء الذي يعمّق فهمهم للثوابت الشرعية ويساعدهم على مواجهة الشبهات بالحجة العلمية والمنهج الرصين.

وأكّد المشاركون ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات التي تمثل جسرًا بين طلاب الأزهر وعلمائه، وتسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على حمل رسالة الأزهر الوسطية في الداخل والخارج.

وقد شهدت الندوة تفاعلًا لافتًا من طلاب الكلية الذين طرحوا أسئلة متنوّعة تعكس وعيهم واهتمامهم بفهم العلاقة بين العقيدة والسلوك العملي.

واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات التي دعت إلى مواصلة الفعاليات المشتركة بين الجامعة والمجمع، وإطلاق برامج تدريبية تستهدف دمج المعرفة الشرعية بالقيم المهنية والأخلاقية.

