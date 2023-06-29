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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثابت على موقفي.. خالد سليم: لم أفكر في غناء المهرجانات

خالد سليم
خالد سليم

أكد الفنان خالد سليم، أنه لم يفكر في أي فترة أن يكون مغنيا لشكل المهرجانات، منوهًا بأنه تم العرض عليه لأكثر من مرة أن يظهر في "دويتو غنائي" في مهرجانات لكنه رفض كافة العروض.

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وأضاف "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "عمري ما فكرت أغني مهرجانات.. أنا ثابت على موقفي"، مستنكرًا: "هغني مهرجانات أزاي، وكنت واحد من مغني الأوبرا في فترة ما، وغنى على العديد من المسارح في القاهرة والأقاليم.

وعلق على مشروع الملحن عمرو مصطفى في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الغناء، مشددًا على أن هذا هو خلق أغنية بلا روح، مضيفًا: "الأغاني دي متخيطه بصمة صوت ودي مصيبة كبيرة".

وأوضح أن التكنولوجيا في البداية دائمًا ما تكون صارمة ولكن تصبح معتاد عليه، ومن الممكن أن يكون الأمر متقبل خلال الفترة المقبلة، وبعد تكرار الفكرة لأكثر من مرة.

الإعلامية أسما ابراهيم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الفنان خالد سليم برنامج حبر سري شاشة القاهرة والناس غناء المهرجانات

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