مهاجم المغرب على رادار الأهلي.. تفاصيل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن صفقات النادي الأهلي القادمة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “رضا سليم فاز بجائزة أفضل لاعب مغربي ساهم في فوز الجيش الملكي المغربي بالدوري العام في المغرب وأحرز وصنع ٢٦ هدفا يلعب جناح وصانع لعب ومهاجم صريح ومهاجم ثاني وعمرة ٢٣ سنة الأهلي يفكر في ضمة ولكن لم يحسم القرار حتي الآن”.

وواصل الأهلي مسيرة الإنتصارات وحقق فوزاً كبيرًا على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعت بينهما أمس الخميس، باستاد القاهرة في الجولة 32 لمسابقة الدورى المصرى.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويعود لصدارة الدوري، بينما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 35 ويستقر في المركز الـ 11.