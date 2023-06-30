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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب اتحاد جدة يحدد بديل حجازي.. ويحسم مصير طارق حامد

حجازي وطارق حامد
حجازي وطارق حامد

استقر البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد  جدة، على بديل المدافع المصري أحمد حجازي، في الموسم الجديد، بعد تأكد غيابه لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

 

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن البرتغالي نونو سانتو، استقر على بديل أحمد حجازي، في الموسم الجديد، إذ حدد اسم جواو فيليبي "جوتا" لاعب سيلتك الإسكتلندي، خيارا أول، بدلا من المدافع المصري، الذي يغيب للإصابة.

 

وأضافت أن سانتو يريد أن تقيد الإدارة جناحا وتسقط اسم حجازي من قائمة الفريق موقتا.

 

ولفتت إلى أنه تأكد حضور المصري طارق حامد، لاعب الوسط، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، رأس الحربة، والمهاجم البرازيلي رومارينيو، ومواطنيه مارسيلو جروهي، حارس المرمى، وإيجور كورونادو، صانع الألعاب، في انطلاقة معسكر الإعداد للموسم الجديد.

 

وأشارت أن الجهاز الإداري للفريق تواصل مع الأجانب، بمن فيهم الفرنسيان كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وأبلغهم بموعد بدء معسكر الطائف، المحدّد بـ 10 يوليو المقبل.


وأوضحت أن سانتو ينوي استبعاد عدد من الأسماء المحلية عن المعسكر منذ بدايته، وعلى رأسها عبد الرحمن العبود، وعبد العزيز البيشي، وزياد الصحفي، وحمدان الشمراني، وإذا أصرَّ المدرب البرتغالي على موقفه الفني حيال الأربعة، سيعرضهم النادي للإعارة على أندية محلية بطريقة المقايضة، بحيث يستفيد منهم في الحصول على عناصر محلية من أندية أخرى.

اتحاد جدة حجازي أحمد حجازي نونو سانتو طارق حامد بنزيما

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