توقعات بوصول أرباح قطاع الطيران إلى 22.4 مليار دولار بنهاية العام 2023

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن توقعات بانتعاش أرباح قطاع الطيران وذلك في تحديث للتوقعات للعام 2023. وتشمل أبرز النقاط ما يلي:

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن تصل صافي أرباح قطاع الطيران إلى 9.8 مليار دولار خلال العام 2023، وهو أكثر من ضعف التوقعات السابقة البالغة 4.7 مليار دولار في ديسمبر 2022.

بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي ، من المتوقع وصول الأرباح التشغيلية لقطاع الطيران إلى 22.4 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يعكس تحسناً كبيراً في التوقعات مقارنة مع التوقعات في ديسمبر الماضي، والتي قدرت بــــ 3.2 مليار دولار أرباح تشغيلية. كما أنه من المتوقع بأن تزداد الأرباح التشغيلية إلى الضعف والتي قدرت بـ 10.1 مليار دولار في العام 2022.

حيث من المتوقع أن يسافر حوالي 4.35 مليار شخص خلال العام 2023، وهو ما يقترب من رقم المسافرين الذين سافروا في العام 2019 عام ما قبل الجائحة، ووصل إلى 4.54 مليار شخص.

وتوقع أياتا، أن يستمر التباطؤ في حجم التجارة الدولية، حيث متوقع أن تصل أحجام البضائع إلى 57.8 مليون طن، والتي انخفضت إلى ما دون 61.5 مليون طن التي تم نقلها في عام 2019. بينما متوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات في قطاع الطيران بنسبة 9.7% على أساس سنوي لتصل إلى 803 مليار دولار أمريكي. وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إيرادات القطاع 800 مليار دولار منذ عام 2019 (838 مليار دولار). ومن المتوقع نمو المصاريف بنسبة زيادة سنوية تبلغ 8.1%.

وتدعم بيانات استطلاعات الركاب الصادرة عن ا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في مايو 2023 التوقعات المتفائلة، حيث أشار 41% من المسافرين إلى أنهم يتوقعون السفر أكثر في الأشهر الـ 12 المقبلة مقارنة بالعام السابق، ويتوقع 49% القيام بنفس الوتيرة من الأسفار، وأشار 77% من المستطلعين أنهم يسافرون بالفعل بالوتيرة نفسها أو أكثر مما كانوا عليه قبل الجائحة.



من المتوقع أن تبلغ عائدات الشحن 142.3 مليار دولار، حيث انخفض العائد بشكل حاد مقارنة بـ 210 مليار دولار في عام 2021، و207 مليار دولار في عام 2022، إلا أنه أعلى بكثير من العائد البالغ 100 مليار دولار التي تم تحقيقها في عام 2019. ستتأثر العائدات سلبًا بعاملين: الأول زيادة سعة الركاب التي ستحد تلقائياً من سعة البطن المتاحة للبضائع، والثاني الآثار السلبية المحتملة على التجارة الدولية من حيث إجراءات التهدئة الاقتصادية لمكافحة التضخم. من المتوقع أن يتم تصحيح العائدات مع الانخفاض بنسبة 28.6% هذا العام، لكنها لا تزال مرتفعة عند مقارنتها بباقي السنوات. وتجدر الإشارة إلى أن العائدات سجلت زيادة بنسبة 54.7% في عام 2020، و25.9% في عام 2021 و7.4% في عام 2022.

ومن المتوقع أن تنمو النفقات إلى 781 مليار دولار (+ 8.1% في 2022 و -1.8% في 2019).

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "تجاوز الأداء المالي لشركات الطيران في عام 2023 التوقعات. ويعود هذا إلى العديد من التطورات الإيجابية. إذ رفعت الصين قيود الجائحة في وقت سابق من العام. فيما لا تزال عائدات الشحن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، على الرغم من أن كميات الشحن ما تزال أقل من مستوياتها قبل الجائحة. ورغم تراجع أسعار وقود الطائرات خلال النصف الأول من العام، إلا أنها لا تزال مرتفعة".



وأضاف والش: "يعتبر العائد مقارنة بصافي الربح، والذي وصل إلى هامش ربح صافي بلغ 1.2% إنجازاً كبيراً، تبعاً لعدة أسباب أولها أن هذه النسبة من الربح تحققت خلال فترة ساد فيها عدم اليقين الاقتصادي، وثانيًا، جاء في الفترة التي تلت واحدة من أكبر الخسائر في تاريخ الطيران (183.3 مليار دولار من الخسائر الصافية للفترة 2020-2022 (شاملة) بمتوسط ​​هامش ربح صافٍ بلغ -11.3% خلال تلك الفترة). وهنا تجدر الإشارة إلى أن قطاع الطيران دخل الجائحة بعد أرباح تاريخية شهدت متوسط ​​هامش ربح صافٍ بلغ قدره 4.2% للفترة ما بين عامي 2015 و2019".



وأكد والش: "لم تؤثر حالة عدم اليقين الاقتصادي على الرغبة في السفر، حتى مع تراجع مستوى الأرباح في أسعار التذاكر لصالح ارتفاع تكاليف الوقود، وخصوصاً بعد الخسائر الكبيرة خلال فترة الجائحة، فإن هامش الربح الصافي والبالغ 1.2% أمر يستحق الاحتفال! ولكن مع تحقيق شركات الطيران هامش بلغ 2.25 دولار لكل مسافر في المتوسط، فإن إصلاح الميزانيات العمومية الخاسرة، وتحقيق عائدات مستدامة للمستثمرين سيبقى تحديًا للعديد من شركات الطيران".

