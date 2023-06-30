السيسي: هذا الجيل هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لـ الشعب المصري في ذكرى 30 يونيو، وقال:" أؤمن يقينًا بأن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن".

وقال الرئيس: "هناك علاقة خاصة بين الشعب المصري ومؤسساته الوطنية وبين الشعب المصري وقواته المسلحة و الإرادة الصلبة للشعب المصري وعزيمته التي لا تلين نقلت مصر.. خلال أعوام قليلة من دولة تواجه شبح الاقتتال إلى دولة متماسكة ، استقرار البلاد دفع ثمنه أبطال من صلب الشعب المصري ومن قواته المسلحة والشرطة الذين تصدوا لموجة إرهاب هي الأعنف والأشرس و حجم التحديات التي واجهها الشعب المصري منذ 2011 غرس في نفوس أبنائه صلابة فريدة وقوة من نوع خاص".

وتابع: "التنمية تطال كل شبر من أنحاء الوطن في جميع المجالات من النقل والتكنولوجيا والصحة والتعليم وغيرها مصر عملت على تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة وإنشاء

مدن جديدة في جميع أنحاء الجمهورية مصر انطلقت في مجال التصنيع المتقدم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي".



وأضاف: “أجدد العهد مع الشعب المصري بأن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها”.

