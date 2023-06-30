الرئيس السيسي يوجه رسائل عاجلة لـ الشعب في ذكرى 30 يونيو.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة هامة في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وقال: "إن 30 يونيو 2013 يوم خالد انتفض فيه الشعب المصري ثائرا على من أرادوا اختطاف وطنه".

وقال الرئيس السيسي: "هناك علاقة خاصة بين الشعب المصري ومؤسساته الوطنية وبين الشعب المصري وقواته المسلحة و الإرادة الصلبة للشعب المصري وعزيمته التي لا تلين نقلت مصر.. خلال أعوام قليلة من دولة تواجه شبح الاقتتال إلى دولة متماسكة ، استقرار البلاد دفع ثمنه أبطال من صلب الشعب المصري ومن قواته المسلحة والشرطة الذين تصدوا لموجة إرهاب هي الأعنف والأشرس و حجم التحديات التي واجهها الشعب المصري منذ 2011 غرس في نفوس أبنائه صلابة فريدة وقوة من نوع خاص".

وتابع: "التنمية تطال كل شبر من أنحاء الوطن في جميع المجالات من النقل والتكنولوجيا والصحة والتعليم وغيرها مصر عملت على تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة وإنشاء

مدن جديدة في جميع أنحاء الجمهورية مصر انطلقت في مجال التصنيع المتقدم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي".



وأضاف: “أجدد العهد مع الشعب المصري بأن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها”.



ولفت إلي أن "الشعب المصري رفض في ثورة 30 يونيو الظلم والطائفية والاستبداد، وأعلن بصوت هادر سمعه العالم أن هوية الوطن مصرية أصيل، و أعلن أن مصر للمصريين مستقلة في قرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا".

وتابع: “30 يونيو عنوان لتأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تفرق والشاملة للشعب كله دون تمييز أو انقسام و الصمود الذي أظهره الشعب المصري خلال السنوات العشر الماضية سيظل محلا لتساؤلات المفكرين والباحثين وهناك علاقة خاصة بين الشعب المصري ومؤسساته الوطنية وبين الشعب المصري وقواته المسلحة ”.