السيسي: الشعب المصري تجمعه علاقة خاصة مع قواته المسلحة ومؤسساته الوطنية

أدلى الرئيس السيسي بكلمة هامة في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وقال: "إن 30 يونيو 2013 يوم خالد انتفض فيه الشعب المصري ثائرا على من أرادوا اختطاف وطنه".

وأضاف أن: "الشعب المصري رفض في ثورة 30 يونيو الظلم والطائفية والاستبداد، وأعلن بصوت هادر سمعه العالم أن هوية الوطن مصرية أصيل، و أعلن أن مصر للمصريين مستقلة في قرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا".

وتابع: “30 يونيو عنوان لتأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تفرق والشاملة للشعب كله دون تمييز أو انقسام و الصمود الذي أظهره الشعب المصري خلال السنوات العشر الماضية سيظل محلا لتساؤلات المفكرين والباحثين وهناك علاقة خاصة بين الشعب المصري ومؤسساته الوطنية وبين الشعب المصري وقواته المسلحة ”.



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