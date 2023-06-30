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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي عن 30 يونيو: للتاريخ أياما لامعة كالنجوم

السيسي
السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

وقدم الرئيس التهنئة، للمصريين بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، قائلا: "يأتي الاحتفال بـ 30- 6، تتزامنًا مع عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

 

وتابع الرئيس: للتاريخَ أياماً لامعةً كالنجوم تضئ عتمةَ الليل وتبدد ظلمة الطغيان تنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل، وعلى رأس هذه الأيام الخالدة، يوم الثلاثين من يونيو عام 2013 حين انتفض شعب مصر العظيم ثائراً على من أرادوا اختطاف وطنه رافضاً للظلم والطائفية والاستبداد ومعلناً بصوتٍ هادرٍ ملأ أرجاء الدنيا: "أن هويةَ الوطن مصريةٌ أصيلة.. لا تقبل الاختطافَ أو التبديل".

أعلن الشعب يومها أن مصرَ للمصريين مستقلةٌ في قرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا، وكان الثلاثون من يونيو عنواناً لإعادة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تُفرّق والشاملة للشعب كله دون تمييز أو انقسام.

 

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