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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثالث أيام عيد الأضحى.. إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات بأسيوط

إقبال كبير على الحدائق
إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات العامة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الحدائق والمتنزهات العامة تواصل استقبال المواطنين في ثالث يوم من أيام عيد الأضحى المبارك حيث شهدت اقبالًا كثيفًا كما تم تنظيم العديد من الرحلات النيلية من على متن العبارات النهرية التابعة لمشروع العبارات النهرية بالمحافظة بأسعار رمزية وسط انتشار أمني مكثف لتأمينهم وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسباً لأية طوارئ فضلًا عن غرف عمليات متصلة بجميع المناطق لحل أيه مشكلات وتأمين إحتفالات العيد والتعامل مع أية أحداث تعكر صفو المواطنين.


وكانت الحدائق والمتنزهات قد فتحت أبوابها أمام الزوار منذ الصباح الباكر وشهدت توافد العديد من الأهالى للاحتفال برفقة أسرهم حيث استقبلت حدائق الفردوس وممشى أهل مصر ومرسى حورس المئات من المواطنين الذين يحتفلون بالعيد كما شهدت حديقة الحيوان بأبوتيج وحديقة الربوة بالغنايم اقبالاً كثيفًا لقضاء العيد بالحدائق وحرص العديد من الأسر على افتراش الحدائق للاستمتاع بأجواء العيد وتناول المأكولات كما انتشر عدد كبير على طريق الكورنيش لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالنيل وتم تنفيذ حزمة من الإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال دخول وخروج المواطنين من الأبواب لمنع تزاحمهم فضلا عن تأمين حركة المارة وتيسير المرور في مناطق الحدائق العامة والمتنزهات. 


وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتهيئة الشوارع وأماكن احتفال المواطنين على مدار اليوم ورفع أية مخلفات وتجمعات قمامة أولًا بأول حتى يتمكن المواطنين وأسرهم من قضاء أوقات سعيدة و الاستمتاع بالعيد منوهًا إلي ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية مع تكثيف التواجد الأمني وفرق الإسعاف على مدى 24 ساعة في حالة حدوث أية طوارئ معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والمديريات الخدمية والوحدات المحلية لتأمين الزوار واستمتاعهم بالحدائق.

 


وأكد اللواء عصام على استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات على مستوى الأحياء والمديريات والمرافق العامة والخدمات لمتابعة احتفالات المواطنين بالعيد وتلقي أية بلاغات أو شكاوى مشيرا إلى أنه تم التأكيد على العاملين بمنظومة النظافة للتواجد بالقرب من الحدائق والمرور المكثف لرفع أية مخلفات مكلفًا رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم على المتابعة المستمرة لميادين وشوارع ومتنزهات المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ورصد أي شكاوى أو مخالفات من المواطنين خلال تلك الأيام وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق ورفع أى مخلفات على مدار الساعة لإعادة الوجه الحضارى والجمالي.

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كما نظم مشروع العبارات النهرية التابعة للمحافظة رحلات نيلية للموطنين عن طريق العبارات النهرية التي تجوب النيل ذهابًا وايابًا فى مشهد رائع عكس فرحة العيد وسط تواجد أمني مكثف من فرق شرطة المسحطات والحماية المدنية تحسبا لأية طارئ ولتوفير المناخ الجيد للمواطنين للاستمتاع بالرحلات النيلية وأجازة العيد مشددًا على متابعة حركة العبارات والمعديات النيلية لضمان الإلتزام بالحمولة المحددة لها من الركاب والمركبات وتجهيز جميع العبارات النهرية وتوفير كافة وسائل ومقومات الأمان بالعبارات النهرية قبل تحركها والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمرافقة الرحلة حتى عودتها.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن - في وقت سابق ـ استمرار انعقاد غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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