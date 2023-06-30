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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: الصحة والتعليم هما شغلنا الشاغل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

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رئيس شباب النواب: السيسي أنقذ مصر في 30 يونيو من مؤامرة الفوضى

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السيسي: نسير بقوة وثقة على طريق التنمية والبناء وتحسين أحوال وحياة الناس

وقال الرئيس السيسي: “أؤمن بأن هذا الجيل.. الذي نقل مصر.. بجهده وصبره.. من الفوضى والقلق.. إلى الاستقرار والأمن.. قادرٌ.. على إتمام تجربته التنموية الشاملة.. التي تشهد تقدماً سريعاً.. يطول كل شبر من أنحاء الوطن.. من البنية التحتية، والطرق، والنقل والتجارة.. التي تشهد ثورة حقيقية تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة.. إلى الطاقة الكهربائية والغاز والبترول، والطاقة المتجددة والخضراء.. إلى استصلاح الأراضي، بمساحاتٍ ليس لها مثيل في تاريخ مصر”.

 

ولفت إلي أن الصحة والتعليم، وهما شغلنا الشاغل من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين.. وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة وتوطين علوم العصر في مصر.. مروراً بتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، إنقاذاً للملايين من أهالينا، من واقع لا يليق بهم ولا بمصر.. إلى إنشاء مدنٍ جديدة متطورة، في جميع أنحاء الجمهورية، لحل أزمة التكدس السكاني، ورفع جودة الحياة للمصريين.. وصولاً للانطلاق على طريق التصنيع المتقدم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

 

الطاقة الكهربائية الطاقة الكهربائية والغاز الصحة التعليم الصحة والتعليم

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