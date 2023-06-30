ميركاتو تاريخي.. ساحر ليفربول يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي

وافق النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على عرض نادي أهلي جدة السعودي، للانضمام إلى صفوفه، الصيف الجاري.

وينتهي عقد فيرمينو مع ليفربول، اليوم الجمعة، وأعلن الريدز في وقت سابق رحيل لاعبه البرازيلي بعد رفضه تجديد عقده.

وحسب فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، فإن نادي نادي أهلي جدة توصل لاتفاق شفهي كامل مع فيرمينو، ويتبقى الكشف الطبي ثم توقيع العقود.

وأضاف أن روبرتو فيرمينو سينضم لنادي أهلي جدة بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

ميركاتو تاريخي

وضم الدوري السعودي العديد من الصفقات العالمية الصيف الحالي، إذ تعاقد أهلي جدة مع إدوارد ميندي من تشيلسي، والهلال مع روبن نيفيز من وولفرهامبتون وخاليدو كوليبالي من تشيلسي، واتحاد جدة مع كريم بنزيما ونجولو كانتي (انتقال حر).

يذكر أن فريق أهلي جدة عاد لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين “مؤخرا”، بعد موسم واحد من هبوطه للدرجة الثانية.