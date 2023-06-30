جهود مصر الرقمية بعد ثورة 30 يونيو.. فيديو

سلطت القناة الأولى والفضائية المصرية، الضوء على جهود مصر الرقمية بعد ثورة 30 يونيو.

وقالت الإعلامية جومانا ماهر: "منذ 10 سنوات، كنا نعيش مشاهد مأساوية، لكن آفة الإنسان النسيان، يجب ان نتذكر ما كان يحدث من هذه الجماعة الإرهابية، كان هناك مؤسسات وخدمات وبنى تحتية متهالكة".

وأضافت: "في وقت من الأوقات كنا نرى جيران يتشاجرون، حكم هذه الجماعة كان أسوأ احتلال حدث لمصر، لأن المصريين كانوا يتحاربون ويتقاتلون، ولنا في دول عربية كثيرة أسوة نشاهد ونسمع أخبارها كل يوم".

وتابعت: "بعد ثورة 30 يونيو، شهدت البلاد الكثير من المشروعات والإنجازات بفضل قرار الشعب المصري بالخروج في الثورة، كما ان الدولة مصرة على إثبات نفسها والعودة مرة أخرى لمكانتها".

وواصلت: "على مدار السنوات السابقة حدثت طفرات في كل المجالات بالمعنى الحقيقي للكلمة، مثل التحول الرقمي وعلوم البيانات الذي لم يعد رفاهية".

