شهيدة العلم.. أداء صلاة الجنازة على الطالبة الإندونيسية عقب صلاة الجمعة بالأزهر

نعت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع منسوبي الكلية، فقيدتها "شهيدة العلم" الطالبة الإندونيسية عينون حفيظة الفكرية بالفرقة الأولى أصول الدين، والتي وافتها المنية، الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣م.



ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.



مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تنعي شهيدة العلم

كما تقدمت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين؛ بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة رجب، وكيل الكلية للدراسات العليا، في وفاة المغفور لها -بإذن الله تعالى- فقيدة الكلية شهيدة العلم الطالبة الإندونيسية عينون حفيظة الفكرية، المقيدة بالفرقة الأولى بالكلية شعبة أصول الدين، والتي وافتها المنية أمس الخميس، سائلة المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

