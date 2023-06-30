بتهمة العنصرية ضد المسلمين.. اعتقال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، صباح اليوم الجمعة، بتهمة العنصرية بعض اللاعبين المسلمين وأصحاب البشرة السمراء.

وذكرت شبكة “RMC ” الفرنسية، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على كريستوف جالتييه ونجله “ جون” للتحقيق معهما في اتهامات عنصرية تعود إلى عام 2021.

وظهرت تسريبات في شهر أبريل الماضي، تدعي ممارسة جالتييه العنصرية ضد اللاعبين المسلمين وأصحاب البشرة السمراء عندما كان مدربا لفريق نيس.

واشتكى جالتييه خلال فترة تواجده في فريق نيس من كثرة اللاعبين المسلمين وأصحاب البشرة السمراء، للمدير الرياضي جوليان فورنييه، إذ قال له:" الفريق يضم مجموعة من السود ونصفه الآخر موجود في المسجد بعد ظهر يوم الجمعة، وهذا هذا أمر لا يعكس واقع المدينة ولا ما يريده الناس" وفقا لتقارير صحفية.

ونفى كريستوف جالتييه في وقت سابق الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أنها محاولة لتشويه سمعته ولن يقبل بها أبدا.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن إدارة باريس سان جيرمان استقرت على إقالة كريستوف جالتييه، وتعيين الإسباني لويس إنريكي من تدريب الفريق.