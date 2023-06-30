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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يرحب بالعودة إلى نادي الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر باللجنة الفنية بنادي الزمالك أن  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يرحب بفكرة استعارة إمام عاشور لاعب وسط فريق ميتيلاند الدنماركي لمدة موسم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن بعض أعضاء الجهاز الفني تحدثوا مع اللاعب بشأن إمكانية عودته للفريق الأبيض مره اخري .

 

 وأوضح المصدر أن الاعب  لا يمانع في العودة حال موافقة ميتيلاند على إعارته للزمالك في الفترة المقبلة خاصة وأنه مرتبط بعقد مع النادي الدنماركي.

 

 

ويستأنف اليوم الجمعة  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.

 

وكان الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على غزل المحلة بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك نادي الزمالك امام عاشور ميتيلاند الدنماركي

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