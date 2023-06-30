تشييع جنازة إيهاب أبو زيد من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع.. فيديو وصور

شُيع منذ قليل صلاة الجنازة علي المخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وأقيمت صلاة الجنازة داخل مسجد فاطمة الشربتلي، بمنطقة التجمع الخامس، قبل تشييع جثمان المخرج إيهاب أبو زيد إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وحضر صلاة الجنازة، الإعلامي عمرو الليثي وعدد من الأهالي والأصدقاء.

وشغل "أبو زيد" عدة مناصب منهم بينها رئيسا لقناة المحور، ثم المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وله خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التليفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا فى مصر والوطن العربى عبر تاريخه المهني.

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